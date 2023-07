C’est du jamais vu, le RC Lens annonce un deal étonnant

Thibault Morlain

C’est officiel, c’est terminé entre le RC Lens et Seko Fofana. Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, l’Ivoirien a fait ses valises, rejoignant l’Arabie Saoudite et Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Pour autant, le lien entre Fofana et les Sang et Or ne va pas être totalement rompu puisque le club artésien a annoncé un étonnant deal.

Arrivé de l’Udinese, Seko Fofana s’est très rapidement imposé comme le patron du RC Lens. Au fil des matchs et des saisons, l’Ivoirien a gagné sa place dans le coeur des supporters lensois, allant jusqu’à qualifier les Sang et Or pour la Ligue des Champions. Mais voilà que cette histoire d’amour se termine sur ce mercato estival. En effet, ça a été officialisé ce mardi, Fofana quitte le RC Lens et s’envole pour l’Arabie Saoudite. Le milieu de terrain s’est ainsi engagé avec Al-Nassr.

La star du RC Lens officialise son transfert https://t.co/Y0eK9leLPT pic.twitter.com/ptg0o5hnnU — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Seko Fofana, nouvel actionnaire du RC Lens

Le RC Lens laisse donc partir sa star, Seko Fofana. Mais au moment de faire ses adieux à l’Ivoirien, le club lensois a fait une étonnante annonce. En effet, il a été révélé que malgré son départ, Fofana allait devenir… actionnaire du club. « Un engagement sur le terrain qui va trouver un prolongement tout à fait singulier dans les semaines à venir. Marqué au fer rouge et jaune, Seko Fofana a décidé d'accompagner le club dans sa croissance et de jouer un rôle dans sa stratégie en entrant au capital du Racing Club de Lens. Un acte fort qui va prolonger ce lien durable », peut-on lire dans le communiqué de Lens.

« Le premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire »