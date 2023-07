Mercato : Le PSG peut souffler pour ce transfert à 6M€

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de trouver une porte de sortie pour son milieu de terrain Leandro Paredes. L’Argentin prêté à la Juventus la saison dernière, pourrait rejoindre Galatasaray contre 6 M€. Mais alors qu’un accord entre les deux clubs est annoncé, un intérêt de la Lazio à l’égard du joueur aurait pu relancer le dossier. Mais le club italien semble avoir abandonné cette piste.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Si dans le sens des arrivées, le club parisien a frappé fort avec les signatures de plusieurs internationaux, la question des ventes interroge. Et pour cause, seuls Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francrfort) et El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig) ont quitté le PSG jusque-là.

Paredes et Icardi bientôt à Galatasaray ?

Cela pourrait toutefois rapidement changer. Comme l’annonce plusieurs médias comme L’Équipe depuis plusieurs jours, le PSG est tombé d’accord avec Galatasaray pour le transfert de Leandro Paredes contre 6M€. L’Argentin de 29 ans pourrait être rejoint par Mauro Icardi.

La Lazio abandonne la piste Paredes