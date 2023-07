Le RC Lens a pris une grande décision pour son mercato

Alexis Brunet

Le RC Lens continue de s'activer sur le mercato, afin de construire une équipe solide, pour obtenir de bons résultats en Ligue des Champions. Les dirigeants lensois voulaient rajouter un peu d'expérience dans le secteur défensif, et ils pistaient notamment Romain Saïss. Mais aux dernières nouvelles, le dernier dauphin du PSG se serait retiré du dossier.

La saison prochaine, les supporters lensois vont avoir le droit de goûter une nouvelle fois à la musique de la Ligue des Champions, une première depuis la saison 2002-2003. Pour rivaliser contre les meilleures équipes européennes, il va falloir que le RC Lens fasse quelques ajustements sur le mercato.

Saïss ne viendra pas à Lens

Pour compléter sa défense, le RC Lens était intéressé par Romain Saïss. Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le Marocain ne viendra finalement pas à Lens. Le club sang et or se serait retiré du dossier. Un autre défenseur central devrait débarquer, mais on ne connaît pas encore son identité.

Mercato : Le RC Lens va boucler deux gros coups https://t.co/968OUsL22D pic.twitter.com/hs0lHDYsQo — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Lille et le Qatar se disputent Saïss

Il se pourrait bien tout de même que Romain Saïss revienne en Ligue 1, et là encore dans le nord de la France. Toujours d'après Mohamed Toubache-Ter, le LOSC est très intéressé par le Marocain, mais le club français doit faire face à la concurrence du Qatar sur ce dossier.