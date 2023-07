Une star dit non au PSG, il jubile !

Thomas Bourseau

Harry Kane aurait à coeur de rebondir au Bayern Munich bien qu’il refuserait de faire la guerre à Tottenham afin de forcer son départ. Le PSG serait hors course selon la presse anglaise et Daniel Riolo. Néanmoins, Wayne Rooney dresse un constat clair pour Manchester United.

Ce n’est plus un secret pour personne tant ce dossier anime le mercato du PSG et inonde la presse. La direction du Paris Saint-Germain ferait du recrutement d’un attaquant de classe mondiale une véritable priorité pour cet été. Divers noms sont annoncés comme potentielles recrues du Paris Saint-Germain. Néanmoins, l’option Harry Kane, qui plairait particulièrement au nouvel entraîneur Luis Enrique, ne devrait pas se concrétiser.

Kane ne veut pas du PSG, Riolo enterre le dossier

Pour l’émission de l ’After Foot de lundi soir sur les ondes de RMC , Daniel Riolo n’a pas manqué de souligner que le dossier Kane allait mener à rien. « La recrue phare du PSG c’est Bernardo Silva. Kane, ça ne va pas se faire et le plan A va devenir Vlahovic. Bernardo Silva, c’est l’objectif pour être la tête de gondole ». En parallèle, The Daily Telegraph affirmait en début de semaine que le PSG recevrait un non catégorique de la part d’Harry Kane en cas d’offre contractuelle pour le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham. Aller au Paris Saint-Germain n’intéresserait pas l’Anglais, qui tiendrait un tout autre discours pour le Bayern Munich.

