Mercato : Un taulier sur le départ, le PSG réclame 80M€ !

Le mercato de Marco Verratti pourrait l’amener à quitter le PSG pour l’Arabie saoudite, l’Angleterre ou bien l’Atletico de Madrid. Néanmoins, les 80M€ réclamés par le PSG pourraient refroidir les Colchoneros.

Marco Verratti semblerait avoir des envies d’ailleurs depuis le printemps dernier. En effet, à la mi-mai, L’Équipe révélait que le milieu de terrain italien regretterait l’époque et la rigueur présente au sein du vestiaire sous l’ère-Zlatan Ibrahimovic. En outre, Verratti n’aurait pas apprécié les traitements réservés par le PSG et les supporters à Lionel Messi et Neymar.

L’Atletico de Madrid ou Liverpool pour Verratti ?

le10sport.com vous confiait le 15 mai que le comité de direction du PSG ne prévoyait pas de vendre Marco Verratti cet été. Et qu’en pense le principal intéressé. Dans ses colonnes de mercredi, L’Équipe confie que Marco Verratti aurait la cote sur le marché des transferts avec un club saoudien, une offre à laquelle il n’aurait pas encore donné suite, mais aussi deux clubs en Premier League dont Liverpool. Néanmoins, la piste la plus chaude pour Verratti serait l’Atletico de Madrid.

Le PSG fixerait le prix de départ de Verratti à 80M€

L’équipe entraînée par Diego Simeone ferait même du recrutement de Marco Verratti une priorité pour renforcer l’entrejeu de l’Atletico de Madrid. Néanmoins, le club rojiblanco ne serait prêt à tenter une approche si et seulement le PSG ne réclamerait pas une somme d’argent trop importante. Valorisé à 40M€, Verratti vaudrait aux yeux du PSG 80M€.