Mbappé : Bandit, menteur… Le PSG se fait allumer

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs jours que le bras de fer est lancé entre Kylian Mbappé et le PSG. En effet, les deux camps s’opposent à propos de l’avenir de l’international français. Mais voilà que les méthodes utilisées par le PSG ne plaisent vraiment pas à Daniel Riolo. Ce dernier n’a alors pas manqué de se lâcher sur le club de la capitale.

Dernièrement, ça s’est tendu entre le PSG et Kylian Mbappé. Tout est parti de la lettre envoyée par le Français à sa direction pour annoncer qu’il ne prolongerait pas. Suite à cela, Nasser Al-Khelaïfi a posé un ultimatum à son joueur. C’est désormais le bras de fer entre le PSG et Mbappé…

« Ils essayent de récupérer le coup en essayant de le faire passer pour un bandit »

Au micro de RMC , lors de L’After Foot , Daniel Riolo a évoqué cette guerre entre Kylian Mbappé et le PSG. Et à propos de la communication de chacun, un tacle a été lâché au club de la capitale : « La communication du PSG est beaucoup plus pernicieuse, car comme ils se sont plantés, ils essayent de récupérer le coup en essayant de le faire passer pour un bandit. Ce qu’il n’est pas jusqu’à preuve du contraire. Il a un contrat et il respecte son contrat ».

« Le PSG ment »