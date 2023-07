Le boss du Real Madrid s'enflamme pour ce transfert à 100M€

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid ne s'est pas fait prier en début d'été. Alors que tout le monde se l'arrachait, Jude Bellingham a finalement rejoint la capitale espagnole contre 100M€. Le milieu de terrain a effectué ses premiers pas la nuit dernière et il a déjà impressionné Carlo Ancelotti.

Le mercato estival avait débuté sur les chapeaux de roues avec un premier gros mouvement, celui de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, courtisé par les plus grandes écuries européennes dont le PSG, a opté pour le Real Madrid qui a dépensé 100M€ pour l'arracher des mains du Borussia Dortmund.

Débuts réussis pour Bellingham

Jude Bellingham a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs la nuit dernière face à l'AC Milan. Menés deux buts à zéro, les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé la vapeur pour finalement s'imposer trois buts à deux. La nouvelle recrue madrilène a fait forte impression aux yeux de Carlo Ancelotti.

«Jude est unique, fantastique»