Real Madrid : Carlo Ancelotti en mode Football Manager, du jamais vu !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

C’est officiel, Carlo Ancelotti prendra les commandes de la sélection brésilienne à partir de 2024. Entraîneur du Real Madrid, le Mister va donc gérer deux des plus grandes équipes du monde en même temps. Pablo Polo (Marca) détaille les contours de ce dossier à Alexandre Ruiz (Fair Play).

Dans l’air du temps depuis plusieurs mois, le dossier Ancelotti a rendu son verdict. L’entraîneur du Real Madrid, l’un des plus titrés et reconnu de la profession, va prendre les rênes de la sélection brésilienne. Les dirigeants de la Seleçao ont officialisé la nouvelle : à partir de 2024, Carlo Ancelotti sera bien le sélectionneur auriverde. Cela veut donc dire que l’Italien aura une double casquette inédite, avec le poste d’entraîneur du Real Madrid et également celui de sélectionneur du Brésil ! Comme dans Football Manager , le célèbre jeux vidéo.

Un dossier épineux pour le Real Madrid

Interrogé par Alexandre Ruiz ( Fair Play ), Pablo Polo revient sur ce dossier atypique mais également complexe. Le journaliste de Marca explique en effet que c’est d’abord une exception permise par la FIFA, car aucun joueur ne peut être engagé dans deux entités en même temps. C’est une particularité acceptée par la FIFA. Mais outre cette spécificité administrative, c’est surtout les problèmes sportifs qui entourent cette double casquette qui posent question. Pendant six mois, Carlo Ancelotti sera sélectionneur du Brésil et entraîneur du Real Madrid.

Comment gérer les Brésiliens du Real ?

Une fin d’aventure madrilène qui pourrait créer des tensions au sein de la maison blanche. Et notamment lorsqu’il faudra solliciter les joueurs brésiliens du Real Madrid pour préparer la prochaine Copa America (20 juin – 16 juillet 2024). Pour être certain d’avoir des joueurs performants pour son premier grand défi avec la Seleçao, ne va-t-il pas les épargner avec le Real Madrid à partir du printemps… ? En cas de mauvais résultat, les dirigeants vont-ils laisser Carlo Ancelotti en poste et attendre la fin de son contrat (30 juin 2024) ?