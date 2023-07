Mercato : Un Français se prend la tête avec Xavi !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux commandes du FC Barcelone, Xavi est très rapidement devenu le grand patron. Plus aucune décision n’est prise sans son accord. Un pouvoir renforcé par son dernier titre de champion d’Espagne. Alors, lorsqu’un joueur exige de changer de poste, contre l’avis du boss, c’est la prise de tête assurée…

Après avoir traversé l’une des plus grandes crises financières de son histoire, le FC Barcelone retrouve le sourire. Le titre de champion a fait beaucoup de bien au projet blaugrana et c’est en grande partie grâce à Xavi, l’ancien mentor du milieu de terrain et aujourd’hui entraîneur, que le club se relève. Un patron qui contrôle absolument tout, désormais, au Barça. S’opposer à lui peut devenir très risqué…

Koundé part au clash ?

Un joueur s’y essaye depuis quelques semaines. Il s’agit du Français Jules Koundé ! Utilisé au poste de latéral droit la saison dernière, car Xavi avait des besoins à ce poste, l’international tricolore a profité d’une réunion de fin de saison pour exprimer un souhait fort pour l’avenir. Albert Masnou (Sport), interrogé par Alexandre Ruiz (Fair Play), raconte que Jules Koundé a demandé à Xavi de jouer en défense central et de quitter ses habits de latéral droit. Mais pour l’entraîneur barcelonais, ce n’est pas du tout d’actualité. Dans l’axe, Xavi a déjà 5 profils et Koundé n’est que son 6e choix. S’il veut jouer, c’est à droite. Voilà pourquoi le Français semble vouloir partir au clash et obtenir son départ. Mais dans cette prise de tête avec son entraîneur, pas sûr qu’il sorte gagnant… D’autant plus que le cas de figure du Barça est le même qu’en Equipe de France. Xavi, comme Didier Deschamps, ont installé une charnière centrale performante. A droite, il y a une place pour Jules Koundé. Mais dans l’axe…