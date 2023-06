Métamorphosé par Didier Deschamps, il refuse d’encaisser un très gros chèque !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ousmane Dembélé disposait d’une clause très alléchante dans son contrat lui permettant de quitter le FC Barcelone et d’empocher une très belle somme. Mais le Français a renoncé à cette option pour prolonger son bail chez les Blaugrana.

C’est la grande info du jour concernant le FC Barcelone ! Ousmane Dembélé a donné son accord pour prolonger son contrat et verrouiller son avenir en Catalogne. Le Français avait la possibilité de quitter le club avant la mi-juillet. En effet, une clause lui permettait de partir contre un montant de 50 millions d’euros, dont la moitié de cette somme lui revenait. Le joueur de l’équipe de France a choisi de rester. Et de prolonger !

Dembélé 2027, c’est fait

Dans son tour d’horizon de l’actualité du foot et du mercato, Alexandre Ruiz évoque le dossier Dembélé dans une vidéo diffusée sur Fair Play . Le journaliste évoque notamment le « OK » du joueur pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2027. Plus que jamais, Dembélé se sent bien à Barcelone et veut poursuivre avec Xavi. Après avoir connu une période compliquée, l’ancien rennais revient fort. Et malgré les convoitises des clubs, il règle son avenir avant un mercato bouillant. Sage décision…

