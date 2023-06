FC Barcelone : Un joyau marocain bientôt sous les ordres de Xavi ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En pleine préparation de la saison 2023-2024, Xavi semble vouloir innover et faire monter quelques pépites du club au sein de l’équipe première du FC Barcelone. Parmi elles, on retrouve une petite merveille du foot marocain qui commence sérieusement à se rapprocher des étoiles blaugrana…

Faute d’avoir pu organiser le retour de Lionel Messi, le FC Barcelone se réinvente en se laissant guider par son nouveau mentor, Xavi. L’entraîneur catalan peaufine son mercato et vient de signer l’important Ilkay Gundogan au milieu du terrain. Un renfort d’expérience, lui qui vient de signer un triplé avec Manchester City et un certain Pep Guardiola… Mais Xavi pense aussi à la jeunesse de la Masia, le centre de formation du club.

Abde Ezzalzouli dans les plans de Xavi

21 ans. Ailier. Vitesse. Technique. Elegance et efficacité. C’est le portrait d’Abde Ezzalzouli, pépite du football marocain, actuellement en lice au Mondial U23. Un joueur que le FC Barcelone a prêté à Osasuna l’an passé et que Xavi semble vouloir intégrer en équipe première la saison prochaine. Interrogé par Alexandre Ruiz (Fair Play), Albert Masnou (Sport) évoque le cas Abde Ezzalzouli en détail…