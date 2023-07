Mbappé : Le PSG lâche une bombe, le mercato s’affole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le bouche-à-oreille a marché. Ces derniers jours, le PSG avait lâché plusieurs indices sur l'avenir de Kylian Mbappé. Lié au club parisien jusqu'en juin 2024, le joueur semble se diriger vers un départ. Une situation, qui aurait poussé de nombreuses équipes, cinq exactement, à se renseigner auprès du PSG.

La tendance n'est pas à une prolongation dans le dossier Kylian Mbappé, bien au contraire. La star de 24 ans ne semble plus rentrer dans les plans du PSG comme l'illustre son absence de la liste des joueurs convoqués pour se rendre au Japon. Exclu de cette tournée estivale, Mbappé est resté à Paris et poursuit sa préparation avec les autres indésirables du club en attendant un possible départ. En coulisses, le PSG fait le nécessaire pour lui trouver une porte de sortie lors de ce mercato.

Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/7P4y7WwfCr pic.twitter.com/JHtS6qkfj7 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Le PSG sollicité pour Mbappé

Selon les informations de Sky Sports , il n'a fallu que quelques jours pour éveiller l'intérêt des équipes dans ce dossier. Lors de ses deux derniers jours, cinq clubs, dont les noms n'ont pas filtré, ont pris contact avec le PSG pour se renseigner sur la situation de Kylian Mbappé. Plus tôt ce lundi, Sport avait dévoilé la liste des équipes intéressées par Kylian Mbappé.

La liste des prétendants est connue