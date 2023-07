Luis Enrique réclame deux transferts impossibles au PSG

Thibault Morlain

Sans compter Xavi Simons, parti en prêt au RB Leipzig, le PSG a accueilli 6 nouveaux joueurs depuis le début de ce mercato estival. Des forces supplémentaires pour Luis Enriqui a ainsi vu son effectif se modifier. Alors que cela ne devrait pas s'arrêter là, l'entraîneur du PSG avait visiblement d'incroyables demandes pour la direction parisienne sur ce mercato.

Ayant décidé de se séparer de Christophe Galtier, le PSG s'est penché sur différents profils pour son prochain entraîneur. Finalement, le choix s'est porté sur Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone et désormais aux commandes à Paris. Et visiblement, durant les discussions avec le PSG, il a été question de mercato, avec notamment deux énormes demandes de la part de l'Espagnol.

Transferts - PSG : Un ultimatum est posé pour cette grande star https://t.co/3fJf3VkcnZ pic.twitter.com/W6YsFduUTd — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Les rêves Pedri et Valverde

Si Luis Enrique peut donc faire avec 6 recrues déjà, le nouvel entraîneur du PSG avait coché deux autres noms. Selon les informations de OK Diario , l'Espagnol rêvait alors de Pedri (FC Barcelone) et Federico Valverde (Real Madrd), deux joueurs que Luis Enrique connait très bien.

C'est mort pour le PSG

Mais voilà que comme révélé par le média ibérique, ces deux transferts seraient tout simplement impossibles pour le PSG et Luis Enrique. En effet, que ce soit pour Pedri ou Federico Valverde la situation est la même. Alors que le joueur du FC Barcelone et celui du Real Madrid sont intransférables et n'ont pas l'intention de partir, leurs clauses libératoires sont affolantes. Dommage pour le PSG.