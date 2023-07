Incroyable, deux clubs lâchent l’affaire pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le cas Mbappé a pris une nouvelle ampleur ces derniers jours. Le PSG a décidé d'écarter son attaquant vedette de la tournée au Japon qui se déroule en ce moment. Une décision qui acte le fait qu'il est en vente et plusieurs clubs ont pris des renseignements.

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat, ce qui fait grandir la menace d'un départ libre pour le Real Madrid dans un an. Une perspective que le PSG souhaite absolument éviter. Par conséquent, l'attaquant français n'a pas été convoqué pour la tournée au Japon, ce qui acte sa mise en vente.

Chelsea et Manchester United n'iront pas plus loin

Conscients de l'opportunité qui se présente, plusieurs clubs sont ainsi venus aux renseignements. C'est le cas de Chelsea et Manchester United. Mais selon les informations de L'EQUIPE , les deux clubs de Premier League n'iront pas plus loin dans leur démarche et ne devraient donc pas transmettre d'offre au PSG.

Al-Hilal dégaine une offre légendaire