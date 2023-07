Mercato : Un phénomène débarque, le RC Lens annonce la couleur

Thibault Morlain

Le RC Lens est également en feu sur ce marché des transferts. Si le club lensois a perdu Seko Fofana et Loïs Openda, le groupe de Franck Haise s’est renforcé en quantité. C’est ainsi que les Sang et Or ont annoncé lundi leur 6ème recrue du mercato avec l’arrivée d’Abdukodir Khusanov. Et à Lens, on est heureux d’accueillir le prometteur défenseur central ouzbek de 19 ans.

Depuis le début du mercato estival, le RC Lens enchaine les recrutements. Stijn Spierings, Andy Diouf ou encore Morgan Guilavogui ont ainsi rejoint le groupe de Franck Haise et la liste ne cesse de s’allonger. Ça fait maintenant 6 recrues pour le dernier deuxième de Ligue 1 avec la récente arrivée d’Abdukodir Khusanov, qui a paraphé un contrat jusqu’en 2027. A 19 ans, le défenseur central ouzbek est inconnu du grand public, mais son potentiel est énorme. Un pari sur l’avenir donc le RC Lens se réjouit.

RC Lens : Surprise, un accord est trouvé pour ce transfert à 30M€ https://t.co/59fdNwdqOM pic.twitter.com/wAFlC6dGHX — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

« Un grand gabarit qui affiche une maturité et une lecture du jeu déjà bien développées »

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a commenté cette arrivée d’Abdukodir Khusanov. Pour les médias du club lensois, il a alors confié : « Si l'Artois est une terre de football et d'accueil, cette signature revêt une symbolique particulière puisque c'est la première fois que le Racing compte dans ses rangs un joueur d’Asie centrale. Bien évidemment, ce sont les performances et le profil du prometteur Abdukodir qui ont suscité notre vif intérêt. À 19 ans, cet international ouzbek doté d'un grand gabarit affiche une maturité et une lecture du jeu déjà bien développées. En intégrant le groupe de Franck Haise, il apportera sa fraîcheur et sa soif de progression ».

« Nous sommes convaincus par son potentiel »