Clash au PSG, Luis Enrique a vendu la mèche à Mbappé

Ecarté du groupe qui s'est envolé pour le Japon à l'occasion de la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé ronge son frein à Paris. Cependant, bien qu'il ait appris sa non-convocation au dernier moment, l'attaquant français aurait eu une discussion avec Luis Enrique qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Au moment de communiquer son groupe pour la tournée au Japon, la liste des joueurs du PSG a été scrutée de près et rapidement l'absence d'un nom a sauté aux yeux. Kylian Mbappé n'a pas été convoqué pour la tournée estivale du club de la capitale. Un coup de tonnerre qui acte le bras de fer entre les deux parties. Le PSG veut un transfert de son attaquant qui compte bien quant à lui s'engager libre avec le Real Madrid dans un an à l'issue de son contrat.

Incroyable, Kylian Mbappé va négocier avec le PSG https://t.co/v6ZV5QQkT2 pic.twitter.com/tZkQLpVPhN — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

«Je ne sais pas si je pourrai te faire jouer»

Et bien que l'annonce ait été communiquée à Kylian Mbappé au dernier mot, l'attaquant du PSG n'a pas du être particulièrement surprise. Et pour cause, selon les informations de Libération , le capitaine de l'équipe de France a eu une discussion avec Luis Enrique lorsqu'il a fait son retour à l'entraînement. Et si le nouveau coach du PSG a d'abord encensé Kylian Mbappé en lui expliquant que c'était un honneur d'avoir un tel joueur sous ses ordres, il l'a rapidement refroidi. « Je ne sais pas si je pourrai te faire jouer », aurait lancé Luis Enrique, visiblement au courant des plans de sa direction, à son attaquant.

Un secteur offensif affaibli

Par conséquent, Kylian Mbappé a été préparé à la situation, mais Luis Enrique également. Néanmoins, le coach espagnol ne doit pas être totalement rassuré par le poids de son secteur offensif comme en témoignent les deux premières sorties du PSG en match de préparation. Au coup d'envoi, Marco Asensio avait été aligné en faux neuf contre Le Havre puis Al-Nassr. Il est donc temps qu'une issue soit trouvée au feuilleton Mbappé.