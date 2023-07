PSG : Incroyable, Mbappé veut attaquer le PSG

Hugo Chirossel

Alors qu’il refuse de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a été écarté du groupe et ne s’est pas rendu au Japon pour la tournée estivale du club de la capitale. Si sa situation actuelle venait à s’éterniser, le capitaine de l’équipe de France envisagerait une possible action en justice contre le Paris Saint-Germain.

Le conflit opposant le PSG et Kylian Mbappé a pris une nouvelle tournure la semaine dernière. Alors que Luis Enrique et ses hommes se sont envolés en direction du Japon pour leur tournée estivale, Kylian Mbappé quant à lui est resté à Paris. Un moyen pour le club de la capitale de mettre la pression sur l’international français, dont le contrat arrivera à son terme en juin 2024 et qui refuse toujours de prolonger.

« Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail »

« Si les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur une sortie de crise, on sera obligé de demander le respect des textes. Le respect des textes, c’est de permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail », a confié Philippe Piat à ce sujet, président de l’UNFP, dans des propos relayés par RMC Sport .

Mbappé envisage une action en justice