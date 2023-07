PSG : Kylian Mbappé fait halluciner Luis Enrique, il veut prendre une décision fracassante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu à l’aise avec le feuilleton Mbappé, Luis Enrique souhaiterait que la situation de son numéro 7 soit réglée à son retour d’Asie. Pour l’heure, le principal intéressé campe toujours sur ses positions à un an de la fin de son contrat, ce qui pourrait l’amener à passe l’intégralité de la saison en tribune. De son côté, l’entraîneur du PSG affiche une position très claire.

Le bras de fer est entamé entre Kylian Mbappé et le PSG, qui a décidé de se passer des services de son numéro 7 pour la tournée en Asie. A un an de la fin de son contrat, l’international français est invité à plier bagage cet été s’il refuse de prolonger, mais pour l’heure, aucune évolution n’est à noter dans le dossier malgré l’intérêt de plusieurs clubs. De son côté, Luis Enrique voudrait rapidement arranger la situation.

Mbappé : Le PSG responsable d'une nouvelle désillusion https://t.co/nCl8x8pTse pic.twitter.com/CDdUAPlbYr — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Luis Enrique veut rapidement régler son cas

Selon OK Diario , l’entraîneur du PSG n’est pas à l’aise avec la situation et espère voir le dossier évoluer avant la fin de la tournée au Japon et en Corée du Sud, lui permettant ainsi de ne pas avoir à gérer ce cas épineux à son retour dans la capitale. D’autant que Luis Enrique ne serait pas sur la même longueur d’onde que ses dirigeants.

Mbappé l’a impressionné par son attitude et son professionnalisme