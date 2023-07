Le PSG annonce un transfert historique pour Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé compte quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de le placer sur le marché pour le vendre dès cet été. D'ailleurs, la direction parisienne garantirait que plusieurs clubs seraient prêts à casser leur tirelire pour boucler la signature du capitaine de l'équipe de France.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à sa direction dernièrement pour annoncer qu'il n'allait pas lever l'option pour prolonger d'une saison. En effet, le numéro 7 parisien a décidé d'aller au bout de son bail et de quitter l'écurie rouge et bleu librement et gratuitement dans un an.

Plusieurs clubs veulent payer cher pour Mbappé

Refusant catégoriquement de voir Kylian Mbappé partir pour 0€, la direction du PSG a décidé de le placer sur sa liste des transferts. Ainsi, le club de la capitale pourrait boucler une vente légendaire pour sa star de 24 ans.

Le PSG est prêt à discuter avec les gros acheteurs