En interne, Mbappé plombe le PSG !

Quelques semaines après l’envoi de sa lettre, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat avec le PSG. L’international français a donc été placé dans le loft pendant que ses coéquipiers sont en tournée au Japon. Au sein du groupe, on décrit une ambiance pesante en l’absence du numéro 7 parisien.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. La semaine dernière, face à une situation qui n’avait absolument pas évolué, le PSG a décidé de se passer de sa star pour la tournée au Japon. Une décision puissante qui a donné, pour certains observateurs, du crédit à Nasser Al-Khelaïfi vu la situation. Mais le PSG doit tout de même trouver un compromis le plus vite possible.

Luis Enrique reçoit une consigne claire

Pour le moment, tout le monde refuse de s’exprimer au PSG. D’après les informations de L’Équipe , Luis Enrique aurait même reçu l’interdiction de parler dans les médias avant la conférence de presse obligatoire précédant la première journée de Ligue 1 face à Lorient.

Ambiance pesante au PSG

Le quotidien assure également que l’ambiance serait pesante dans le groupe du PSG qui est actuellement au Japon. Luis Enrique n’avait évidemment pas prévu une telle situation, lui qui est arrivé il y a quelques semaines seulement au sein du club de la capitale. Tant que Kylian Mbappé refuse de prolonger, il n’est pas dit que les choses changent.