C’est la guerre avec Mbappé, quelle est la solution pour le PSG ?  

La rédaction

Une fois n’est pas coutume, le feuilleton Kylian Mbappé anime le marché des transferts. Ecarté par le PSG pour la tournée au Japon, l’international français se retrouve plus que jamais poussé vers la sortie par sa direction. Néanmoins, Mbappé reste pour le moment sur ses positions, à savoir de ne pas prolonger et de partir libre en 2024. Si le joueur du PSG venait à rester pour la saison à venir, que faudrait-il alors faire pour la direction parisienne ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le bras de fer a débuté entre le PSG et Kylian Mbappé et maintenant, c’est la guerre. En effet, on a passé un nouveau cap suite à la décision du club de la capitale de ne pas appeler le Français pour la tournée au Japon. Mbappé n’ayant toujours pas décidé de signer un nouveau contrat, le PSG a donc sévi en plaçant son numéro 7 parmi le loft des indésirables. Kylian Mbappé s’entraîne donc actuellement à l’écart, mais malgré notamment l’offre de l’Arabie Saoudite, le Parisien semble toujours décidé à respecter son contrat, soit jusqu’à rester jusqu’en 2024, et même si cela venait à être synonyme de saison blanche puisque le PSG serait prêt à ne pas du tout le faire jouer.

PSG : L’énorme mise au point de Barcelone sur les rumeurs Mbappé https://t.co/RH83rJucTl pic.twitter.com/ZeiHeaDV2G — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Tout pour faire pour faire partir Mbappé du PSG ?

Kylian Mbappé étant dans son bon droit de vouloir respecter son contrat, le PSG pourrait donc se retrouver dans une position compliquée une fois le marché des transferts refermé. Le Français sera-t-il toujours à Paris au 1er septembre ? Les prochaines semaines seront donc décisives. Le scénario idéal serait bien évidemment que Paris réussisse à vendre Mbappé afin de récupérer de l’argent dans l’opération. Le PSG pourrait-il également envisager un prêt d’une saison afin d’économiser le gros salaire de sa star ?

Et si Mbappé décidait de rester ?

Mais Kylian Mbappé pourrait donc également rester… au risque de se voir être sanctionné sportivement. En effet, comme cela a pu être évoqué dernièrement, le PSG serait prêt à ne pas le faire jouer du tout de le saison et ne pas l’inscrire sur la liste pour la Ligue des Champions. Une saison blanche attendrait-elle Kylian Mbappé ? Et si Luis Enrique faisait également pression auprès de sa direction au final pour faire jouer sa star compte tenu de son talent ?



Quelle est alors la solution pour le PSG avec Mbappé ?