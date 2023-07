Mercato : Le PSG se fait recaler, il jubile !

Thomas Bourseau

Bernardo Silva est toujours la priorité estivale du PSG, mais le FC Barcelone y ajouterait son grain de sel. Cependant, Manchester City fermerait la porte à son transfert. De quoi faire les affaires de Ruben Dias.

Comme le10sport.com ne cesse de vous le faire savoir depuis le mois d’août 2022, la priorité de Luis Campos sur le marché des transferts est de faire de Bernardo Silva la nouvelle star du PSG. Le conseiller football du club parisien n’a pas changé son fusil d’épaule pour cet été avec une nouvelle offre de transfert dégainée par le club comme révélé par le10sport.com dernièrement.

L.e PSG et le Barça se disputent Bernardo Silva, City tranche !

Néanmoins, le FC Barcelone ferait à nouveau irruption dans ce dossier, compliquant un peu plus la tâche du PSG. D’après le journaliste Manu Sainz, Manchester City aurait pris la décision de mettre l’étiquette d’intransférable à côté du nom de Bernardo Silva pour ce mercato, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025.

«Silva et Walker ? S'ils restent, ils continueront à être importants»