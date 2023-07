Mbappé - Arabie saoudite : Comme LeBron James, la NBA hallucine !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé disposerait de l’offre d’une vie entre ses mains alors qu’il est poussé vers la sortie par le PSG. L’Arabie saoudite lui proposerait 700M€ sur une année. De quoi laisser de marbre LeBron James notamment.

Kylian Mbappé pourrait être amené à signer un package total pharaonique si jamais il prenait la décision de quitter le PSG cet été soit à une année de l’expiration de son contrat afin de se lancer un nouveau challenge en Arabie saoudite. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Mbappé percevrait un package de 700M€, en incluant les divers deals commerciaux et bonus.

Ressemblant à Mbappé, Antetokounmpo se dévoue pour prendre sa place Arabie saoudite

De quoi permettre à la NBA de réagir. Champion NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo a une nouvelle fois invité les hauts décideurs de la Saudi Pro League. Cette fois-ci, le franchise player des Bucks a lâché le message suivant. « Al-Hilal, vous pouvez me prendre. Je ressemble à Kylian Mbappé » . Et ce, avec un selfie du Grec en prime publié sur Twitter . De quoi faire réagir Kylian Mbappé en personne qui n’a pas manqué d’apprécier l’humour d’Antetokounmpo. La star du PSG a publié plusieurs emojis morts de rire.

