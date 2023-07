Mbappé - Qatar : Le clash fait réagir un joueur du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine rupture avec Kylian Mbappé qui refuse catégoriquement de prolonger son contrat et pourrait donc quitter le PSG libre dans un an, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rappeler l’importance de l’institution à son groupe. Une sortie forte vu le contextuel actuel avec Mbappé, et qui a fait réagir Marco Asensio.

Comme l’avaient révélé RMC Sport et L’EQUIPE le 18 juillet dernier, Nasser Al-Khelaïfi s’était exprimé devant l’ensemble des joueurs du PSG en leur affirmant avec force que personne n’était au-dessus de l’institution. Un discours qui prend tout son sens vu le contexte actuel, dans lequel Kylian Mbappé refuse de prolonger et menace de quitter gratuitement le PSG dans un an, provoquant une catastrophe sur le plan financier.

PSG : Stupeur à Paris, Kylian Mbappé retourne sa veste ! https://t.co/H3q0gLssbT pic.twitter.com/Ykt0JU4C9N — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Asensio commente le malaise

Interrogé par RMC Sport, Marco Asensio, qui a été recruté par le PSG cet été, a rebondi sur ces propos de Nasser Al-Khelaïfi : « Le président qui dit que personne ne doit être au-dessus du club ? Au final un club doit être au-dessus de n’importe qui. Et il faut toujours avoir beaucoup de respect pour le club. Mais je crois que tous les gens qui sont ici ont ce respect », indique l’attaquant espagnol, sans pour autant faire le lien avec Kylian Mbappé.

