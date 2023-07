PSG : Cette star balance tout sur son transfert

Baptiste Berkowicz

Recruté lors de ce mercato estival par le PSG, Marco Asensio est arrivé libre de tout contrat du Real Madrid. Une opportunité de marché que les dirigeants parisiens ont décidé de saisir. L'attaquant espagnol s'est livré au micro de RMC Sport sur les coulisses de son arrivée dans le club de la capitale et ses ambitions avec Paris.

Après le départ de Lionel Messi, le PSG a dû repenser l'animation de son secteur offensif. En ce sens, les dirigeants parisiens ont notamment décidé de jeter leur dévolu sur Marco Asensio, libre de tout contrat avec le Real Madrid.

Luis Campos a joué un rôle majeur dans l'arrivée d'Asensio

Lors d'un entretien auprès de RMC Sport , l'ancien madrilène a révélé les coulisses de son recrutement par le PSG : Luis Enrique n’était pas encore l'entraîneur quand vous avez signé. C’est Luis Campos qui vous a convaincu ? « Oui, j’ai eu beaucoup de discussions avec Luis Campos. La vérité c’est qu’il m’a expliqué tout le projet, il m’a dit la confiance qu’il avait en moi, celle que le président avait en moi. Au final, c’est un projet attractif, très intéressant. Et on a beaucoup de chance de pouvoir jouer dans notre stade, devant nos fans, et je suis très excité avec cette nouvelle étape. »

«Je devais prendre une décision, et je voulais faire un pas en avant»