Coup de théâtre sur le mercato, le PSG tente un coup de maître !

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait choquer son monde en bouclant le transfert d’Harry Kane. Néanmoins, pour ce faire, il faudrait déjà que le joueur donne son feu vert. Explications.

Le PSG pourrait bien mener à bien un braquage à l’anglaise contre un cador allemand. Sky Deutschland a dernièrement révélé que seul un départ pour le Bayern Munich pourrait pousser Harry Kane à quitter Tottenham cet été. The Daily Telegraph allait même plus loin. En effet, il a été spécifié par le média anglais qu’en cas d’approche du PSG, Kane lâcherait un non catégorique aux dirigeants du Paris Saint-Germain cet été.

Le Bayern piétine, le PSG passe à l’action !

Néanmoins, la donne pourrait avoir considérablement changé ces derniers jours. À en croire les informations communiquées par L’Équipe ce lundi, les discussions entre le Bayern Munich et Tottenham seraient à ce jour moins intenses qu’auparavant, ce qui aurait permis à Nasser Al-Khelaïfi, au détour d’une conversation avec Daniel Levy, de faire part de l’intention du PSG d’attirer Harry Kane à Paris avant la clôture du mercato.

Al-Khelaïfi attend le feu vert de Kane pour dégainer une offre à Tottenham !