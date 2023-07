Mbappé - PSG : Une offre à 400M€ est partie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite n'a pas terminé ses emplettes sur le sol européen. L'état veut être dans tous les bons coups, et s'intéresse, désormais, à Kylian Mbappé. Ce lundi, la presse européenne annonce un accord entre le PSG et Al-Hilal pour un transfert estimé à 300M€. S'il donne son accord, l'international français pourrait signer un contrat de deux ans, et toucher près de 200M€ par an.

Le Real Madrid n'a pas été le premier à dégainer dans le dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol s'est fait doubler par Al-Hilal. L'équipe saoudienne est passée à l'action et se serait déjà mise d'accord avec le PSG pour un transfert estimé à 300M€.

Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/7P4y7WwfCr pic.twitter.com/JHtS6qkfj7 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Al-Hilal a trouvé un accord avec le PSG

Contactées par Relevo, des sources proches de l'Arabie Saoudite confirment avoir trouvé un terrain d'entente avec le PSG. Le club parisien a donné l'autorisation à Al-Hilal pour négocier directement avec Mbappé et son entourage.

Les détails du deal sont dévoilés