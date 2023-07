Mercato : Le PSG est prêt à prendre une décision folle pour Mbappé

Alexis Brunet

Depuis que le PSG a décidé de se priver de Kylian Mbappé pour sa tournée estivale au Japon, tout est possible dans le dossier menant au champion du monde. Paris essaye de mettre la pression pour qu'il prolonge, mais le joueur ne l'entend pas de cet avis pour le moment. Si la situation n'avance pas, le club de la capitale pourrait même envisager de prêter le Français.

Les relations sont actuellement très tendues entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis plusieurs semaines, les deux parties se font la guerre par médias interposés. Lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi avait posé un ultimatum à son joueur. Soit il prolonge son contrat, soit il est vendu cet été. Depuis, la situation n'a pas beaucoup évolué, et donc Paris a décidé de priver son attaquant de tournée estivale au Japon.

Le PSG a-t-il tous les droits sur Mbappé ?

Le PSG se trouve donc actuellement au Japon sans son numéro sept. Kylian Mbappé est resté en France, et il s'entraîne au Campus PSG. Le club de la capitale est obligé de lui fournir des infrastructures pour s'entraîner, et se maintenir en forme. La question peut donc se poser de savoir jusqu'où Paris peut aller pour mettre la pression sur son attaquant ? Selon Philippe Piat, président de l'UNFP, interrogé par RMC Sport , après la date du 1er septembre, le club de la capitale sera obligé de faire jouer à nouveau son joueur, sinon cela pourrait être considéré comme du harcèlement. « Si les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur une sortie de crise, on sera obligé de demander le respect des textes. Le respect des textes, c’est de permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. »

Incroyable, le PSG accepte un transfert légendaire pour Mbappé ! https://t.co/sPtoRVt2Mx pic.twitter.com/QDfGAuPm0i — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Le PSG pense à prêter Mbappé