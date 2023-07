PSG : Kylian Mbappé parle de son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé compte bien honorer son bail et partir libre l'été prochain vers le Real Madrid. Dans le même temps, le PSG espère toujours un transfert et aurait accepté une offre d'Al-Hilal qui discute désormais avec l'attaquant français afin de tenter de le convaincre.

Le bras de fer est officiellement lancé entre le PSG et Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2024. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale espère vendre son attaquant cet été, mais ce dernier compte honorer son bail afin de partir libre l'été prochain. Compte tenu de la situation, le club de la capitale a décidé d'écarter son joueur vedette de la tournée au Japon et en Corée du Sud.

Le PSG accepte une offre de 300M€

Et alors que le PSG a donc mis Kylian Mbappé sur le marché, le club de la capitale n'a pas attendu longtemps avant de recevoir une première offre... et de l'accepter ! En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG a dit oui aux 300M€ offerts par Al-Hilal. Mais le plus dur reste à faire.

Mbappé parle désormais avec Al-Hilal