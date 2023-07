Mbappé : Catastrophe pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, ce qui pourrait pousser le PSG à faire le forcing pour le vendre dans les prochains jours. Néanmoins, l'attaquant français a refusé de négocier avec Al-Hilal, pourtant disposé à lâcher 300M€ pour son transfert. Désormais, le PSG n'aurait plus aucune offre.

La situation de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, la star de l'équipe de France a récemment repoussé l'idée de signer en Arabie Saoudite. Et pourtant, Al-Hilal avait un accord avec le PSG pour une transfert avoisinant les 300M€ tandis que le joueur aurait pu toucher jusqu'à 700M€. Désormais, les deux parties se retrouvent dans une impasse puisque comme l'explique Fabrizio Romano, aucun autre club n'a entamé de négociation concrète avec le PSG.

«Mbappé a décidé de ne pas négocier avec Al

« Je peux confirmer que Kylian Mbappé a décidé de ne pas négocier avec Al Hilal, comme l'avait d'abord annoncé L'Equipe. C'est la décision du joueur à ce jour, donc on verra si ça change ou pas, mais pour l'instant il a décidé de ne pas rencontrer la délégation saoudienne à Paris. Pour rappel, Al Hilal a proposé un salaire garanti de 200 millions d'euros pour une année, des contrats commerciaux et 100 % des droits d'image du joueur, soit un paquet de 700 millions d'euros pour le joueur en une seule saison. C'était une proposition énorme et historique, mais la position de Mbappé aujourd'hui est qu'il ne veut pas s'asseoir et négocier avec un club saoudien, en l'occurrence Al Hilal. Voyons si Al Hilal restera à Paris et essaiera de négocier à nouveau ou de proposer un accord différent, mais des sources estiment que Mbappé veut continuer en Europe », explique le journaliste dans sa chronique pour Caught Offside , avant de poursuivre.

«Aucune négociation concrète»