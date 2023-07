Un crack quitte le PSG, cet événement qui a tout changé

Thibault Morlain

Convaincu par le PSG de revenir après seulement une saison au PSV Eindhoven, Xavi Simons a toutefois été prêté dans la foulée au RB Leipzig. C’est donc en Allemagne que le milieu néerlandais va poursuivre sa progression. Un nouveau défi sur lequel s’est confié Xavi Simons et en conférence de presse, le joueur cédé par le PSG a révélé comment il en est arrivé à accepter de venir à Leipzig.

Très actif depuis le début du mercato estival, le PSG avait notamment un objectif : trouver les bons arguments pour que Xavi Simons accepte de revenir. L’été dernier, le Néerlandais, arrivé au terme de son contrat, était parti au PSV Eindhoven, mais une option de rachat de 6M€ avait été négociée. Une option à propos de laquelle Xavi Simons avait le dernier. Le PSG a finalement su quoi doit puisque le milieu offensif de 20 ans a accepté de s’engager à nouveau avec le club de la capitale. Il faudra toutefois attendre un peu avant de revoir Xavi Simons à Paris puisqu’il a été prêté dans la foulée au RB Leipzig pour la saison.

« La conversation avec l’entraîneur était la chose la plus importante ici »

En conférence de presse, Xavi Simons s’est d’ailleurs confié sur son choix de rejoindre le RB Leipzig. Il a notamment révélé le moment où il avait décidé de donner son oui aux Allemands, avouant : « Je suis maintenant à Leipzig et je veux aider l’équipe à être la meilleure. Mon développement est la chose la plus importante maintenant, donc c’est pour ça que je suis ici. Le RB Leipzig ? J’avais un très bon feeling. La conversation avec l’entraîneur était la chose la plus importante ici. C’est principalement la raison pour laquelle je suis venu ici ».

« J’avais commencé à me préparer au PSV, puis j’ai pris ma décision »