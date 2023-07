Mercato - Mbappé : C’est annoncé, le PSG fonce droit dans le mur

Pierrick Levallet

En guerre avec Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est en train de prévoir son départ. Le club de la capitale serait en effet à la recherche de son successeur. Et pour cela, la formation parisienne lorgnerait Rasmus Hojlund. Cependant, le buteur danois ne serait pas vu comme le profil idéal pour remplacer la star de 24 ans.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé demeure encore assez incertain au PSG, le club de la capitale commence déjà à couvrir ses arrières. La formation parisienne préparerait la succession de la star de 24 ans sur le mercato. Ainsi, la direction du PSG explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts. Le nom de Rasmus Hojlund est régulièrement revenu sur la table ces derniers temps. Toutefois, le crack de l’Atalanta Bergame ne serait pas vraiment le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé.

Mbappé : Catastrophe pour le PSG ! https://t.co/Ku7RWz2vMW pic.twitter.com/xDNeziC05Y — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

«La pression sur Hojlund serait énorme s'il venait au PSG pour remplacer Mbappé»

« Le PSG continue d'être fortement lié à Rasmus Hojlund. C'est un talent fantastique, mais je pense en fait qu'il correspond mieux à ce que Manchester United essaie de faire en ce moment. La pression sur Hojlund serait énorme s'il venait au PSG pour remplacer Mbappé - il n'a pas le même palmarès prolifique que certains des noms mentionnés ci-dessus, comme Osimhen ou Kane, ou même Gonçalo Ramos, qui a également été évoqué » a ainsi lancé le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

Le PSG va perdre la guerre contre Manchester United