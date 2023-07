PSG : Le prix est fixé pour le transfert de Mbappé,c’est historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé vit ses derniers moments sous le maillot du PSG. Le joueur parisien serait sur le point de s'engager avec le Real Madrid pour une somme record. Certaines sources évoquent une opération, qui pourrait bien atteindre les 230M€. Pour rappel, le transfert le plus cher de l'histoire reste Neymar avec 222M€ en 2017.

Poussé vers la sortie par le PSG, Kylian Mbappé continue de se préparer au centre d'entraînement à Poissy. Mais dans les prochains jours, le joueur français devrait quitter les lieux. A en croire la presse espagnole, il devrait toucher sa prime de fidélité de 60M€ le 1er août prochain avant de rejoindre sa nouvelle équipe.

« On est proche de la fin »

A en croire Ramon Alvarez de Mon, sa prochaine destination ne ferait plus le moindre doute. « On est proche de la fin, et je pense qu'elle pourrait être heureuse pour le Real Madrid (…) Le PSG a décidé d'accepter les conditions de Mbappé, c'est pratiquement décidé. Il n'envisage que de rester au PSG ou de signer au Real Madrid » a confié le journaliste espagnol sur Youtube.

Une opération à 230M€ annoncée