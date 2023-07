Le PSG dit oui à Mbappé, transfert imminent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé toucherait à sa fin. Après avoir refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite, l'international français serait prêt à filer au Real Madrid. Le PSG serait sur le point d'accepter les conditions fixées par la star tricolore et son entourage. Le deal pourrait être bouclé au début du mois d'août, une fois que Mbappé aura perçu sa prime de fidélité de 60M€.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre fin dès le début du mois d'août. Mais avant de débuter une nouvelle aventure, le joueur voudrait dépouiller le PSG en empochant 60M€ de prime de fidélité. Une somme, qui arrivera sur le compte de l'international français dès le 1er août prochain. Mais quelle sera sa prochaine destination ? Certainement pas l'Arabie Saoudite. Priorité d'Al-Hilal, Mbappé aurait refusé de négocier avec les émissaires saoudiens présents à Paris ce mercredi.

Mbappé a refusé l'Arabie Saoudite

« On me dit que Mbappé a rejeté il y a une semaine une offre d'Al Hilal, qui était réelle. Le PSG, par intérêt, a divulgué l'offre quelques jours après qu'elle ait été rejetée, dans le but de faire réagir le marché. Le voyage à Paris visait plus à convaincre Verratti qu'à convaincre Mbappé, bien qu'il ait été à nouveau tripoté » a déclaré Ramon Alvarez de Mon sur sa dernière vidéo Youtube .

« On est proche de la fin »