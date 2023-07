Benzema vend la mèche pour Mbappé, la date de son transfert est annoncée en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé refuse pour le moment de prolonger. Afin d'éviter un départ libre, le PSG compte bien vendre son attaquant cet été. Une perspective qui semble possible que si le Real Madrid se manifeste. Ce qui pourrait bien être le cas, notamment grâce au départ de Karim Benzema.

L'avenir de Kylian Mbappé est clairement le sujet brûlant du moment. En effet, alors qu'il semble avoir l'intention de partir libre à l'issue de son contrat, dans un an, l'attaquant français se retrouve au cœur d'un bras de fer avec le PSG qui souhaite le vendre cet été. Dans cette optique, tous les regards se tournent vers le Real Madrid, qui est la seule destination qui intéresse Kylian Mbappé. L'international français vient de refuser une offre colossale d'Al-Hilal, ce qui le rapproche un peu plus d'un transfert comme le souligne le journaliste de AS Manu Sainz, qui explique également que le départ de Karim Benzema accélère les choses.

Mbappé : Le PSG annonce son prochain club https://t.co/2XWZt9cvFR pic.twitter.com/trqy0EzR1c — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Le départ de Benzema rapproche Mbappé du Real

« Son refus de rejoindre l'Arabie Saoudite le rapproche totalement (du Real Madrid, NDLR). S'il y avait un doute, cette décision est définitive. Il n'a pas d'autre choix que d'aller au Real Madrid. Le "cas Benzema" a tout accéléré pour que Mbappé décide de venir cette année », lance le journaliste espagnol au micro d' El Larguero , avant de donner plus de précision quant à la date de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

«À partir de la semaine prochaine, tout va s'accélérer»