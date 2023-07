PSG : Le Real Madrid lâche une bombe au clan Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

D'ici la fin du mercato estival, le PSG espère un signe du Real Madrid. Le club espagnol est annoncé comme la priorité numéro un de Kylian Mbappé. Mais pour l'heure, la formation merengue se montrerait discrète dans ce dossier. Certains membres du conseil d'administration seraient réticents à passer à l'action dans ce dossier.

Le PSG prépare la sortie de Kylian Mbappé. Le club parisien ne compte plus sur l'international français depuis qu'il a pris la décision d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. En coulisses, le PSG aurait commencé à discuter avec de nombreuses équipes comme Al-Hilal ou encore le FC Barcelone. Les discussions les plus avancées ont été avec l'Arabie Saoudite, mais Mbappé n'a pas l'intention de se rendre au Moyen-Orient. Selon les informations de L'Equipe , l'international français aurait refusé de négocier avec Al-Hilal.

Le Real Madrid se montre discret

En réalité, Mbappé n'aurait qu'une seule envie : rejoindre le Real Madrid. L'international français espérerait un signe du club espagnol dans les prochains jours. Questionné sur ce transfert il y a quelques jours, Florentino Perez avait botté en touche. « Je suis toujours tranquille. Mbappé ? Aujourd’hui, on vote, on ne pense à rien d’autre, c’est un sujet très important pour les Espagnols » avait lâché le président du Real Madrid. En réalité, la Casa Blanca serait en plein doute.

« Ils ne font pas confiance à la mère de Mbappé »