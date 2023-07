PSG : Mbappé lâche une bombe, le Real Madrid enrage

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé refuse d'activer l'option pour prolonger son contrat d'une année. Pour prévenir le PSG, le numéro 7 parisien a fait parvenir une lettre à sa direction il y a quelques semaines. Un geste qui n'a pas du tout plu au Real Madrid de Florentino Pérez.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Par le biais d'une lettre adressée à sa direction avant la dernière trêve internationale, le numéro 7 du PSG a annoncé qu'il n'allait pas activer cette clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025. Comme il l'a affirmé lui-même, Kylian Mbappé compte aller au bout de son engagement et partir librement et gratuitement dans un an.

Mbappé envoie une lettre au PSG sur son avenir

Refusant catégoriquement de laisser filer Kylian Mbappé pour 0€ à l'été 2024, la direction du PSG a décidé de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique et de le placer sur le marché pour boucler une vente lors de ce mercato. Un scénario qui n'arrange pas du tout le Real Madrid, ayant une dent contre Kylian Mbappé.

Le Real Madrid en veut au clan Mbappé