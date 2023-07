C’est terminé pour Mbappé, le PSG s’avoue vaincu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé serait ouvert à un transfert. Longtemps réticent à quitter le PSG, l'international français aurait accepté l'idée d'un départ, mais sous certains conditions. Des exigences, qui ne conviennent aucunement au club parisien. Mais dans ce dossier, le PSG n'est pas en position de force et pourrait accepter les demandes du joueur.

Kylian Mbappé a jusqu'au 31 juillet prochain pour activer l'option de prolongation dans son contrat. Mais le joueur n'a pas l'intention d'étirer son bail, ce qui pousse le PSG à envisager une sortie lors de ce mercato. Le club parisien a entamé des négociations avec plusieurs équipes et aurait, même, trouvé un accord avec Al-Hilal. Poussé vers la sortie, Mbappé aurait, récemment, accepté de quitter le PSG, mais pas à n'importe quelle condition.

Mbappé a lâché sa réponse au PSG

« Le problème est que les représentants de Mbappé ont envoyé au PSG une proposition de sortie il y a quelques jours, en fixant leurs propres limites. En d'autres termes, la position du joueur est la suivante : 'Je veux respecter mon contrat et je suis prêt à passer un an dans les tribunes. Mais si vous voulez que je parte, ce sera pour l'équipe que je veux (c'est-à-dire le Real Madrid) et à ces conditions". L'autre jour, je vous ai dit que le coût pour le Real Madrid serait d'environ 230 millions d'euros. C'est la répartition de ces sommes qui est en train d'être négociée : une partie irait au PSG et l'autre à Mbappé lui-même » a lâché Ramon Alvarez de Mon.

« Le PSG va devoir accepter les conditions de la vente de Mbappé »