PSG : Surprise, Mbappé reçoit un appel du pied du FC Barcelone

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé reste pour le moment un joueur du PSG, les rumeurs vont bon train concernant le possible transfert de l’international français. Alors que l’Arabie Saoudite serait prête à faire des folies pour Mbappé, ce dernier a également été annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Et voilà qu’un joueur du club catalan a réagi à cette rumeur, glissant par la même occasion un appel du pied au champion du monde 2018.

En décidant de ne pas appeler Kylian Mbappé pour la tournée au Japon, le PSG acte un peu plus sa volonté de se séparer du Français. Ce dernier ayant désormais intégrer le loft des indésirables, le club de la capitale va être à l’écoute des offres. Et voilà qu’elles vont tomber. On a notamment parlé de celle en provenance d’Al-Hilal en Arabie saoudite, qui proposerait 300M€ au PSG. Mais ce n’est pas tout… En Europe, plusieurs clubs seraient intéressés par Kylian Mbappé. Si on pense bien évidemment au Real Madrid, l’option FC Barcelone a également été évoquée.

PSG : Incroyable, Mbappé veut attaquer le PSG https://t.co/4gJmCq35gB pic.twitter.com/ZDQNsos5yT — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« S’il pouvait venir, il serait le bienvenu »

Le FC Barcelone plutôt que le Real Madrid pour Kylian Mbappé ? Capitaine des Blaugrana, Sergi Roberto a réagi à ces rumeurs sur le joueur du PSG. Au micro de RAC1 , Sergi Roberto a alors expliqué : « Je ne sais pas si c’est viable qu’il vienne. Mais on veut les meilleurs joueurs. C’est clair que s’il pouvait venir, il serait le bienvenu ».

« Je ne suis pas là pour alimenter les rumeurs »