Le Real Madrid tente un gros coup de bluff pour Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé est mis en vente par le PSG, le Real Madrid resterait le grand favori sur ce dossier. Toutefois, Florentino Pérez n'aurait toujours pas donné de nouvelles à l'écurie parisienne. Et le président merengue ne devrait pas bouger son petit doigt de si tôt, étant conscient qu'il est en position de force sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger et compte partir librement et gratuitement dans un an. Pour éviter ce scénario, le club de la capitale a décidé de vendre son numéro 7 dès cet été.

Le Real Madrid n'a pas bougé pour Mbappé

Alors que plusieurs écuries se disputent le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait toujours le grandissime favori pour boucler sa signature d'après Le Parisien . Toutefois, le club présidé par Florentino Pérez n'aurait toujours pas bougé ses pions sur ce dossier.

Le Real Madrid joue la montre pour Mbappé