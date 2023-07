Mbappé : Le PSG a trouvé la solution !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à vendre Kylian Mbappé cet été afin d'éviter un départ libre dans un an, le PSG tente par tous les moyens de convaincre, voire de forcer, son attaquant vedette à accepter un transfert dans les prochains jours. Mais alors que les clubs susceptibles de convaincre le PSG sont rares, Al-Hilal représente la solution idéale aux yeux des décideurs parisiens.

Le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure ces derniers jours. Et pour cause, le PSG a décidé d'écarter son attaquant de la tournée au Japon et en Corée du Sud. L'ancien Monégasque s'entraîne donc avec les indésirables du club tels que Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum ou encore Abdou Diallo. L'objectif est de forcer Kylian Mbappé à accepter un transfert cet été plutôt que de partir libre dans un an ce qui serait une catastrophe sur le plan économique pour le PSG.

PSG : Mbappé, le coup de tonnerre ! https://t.co/4NbU1kqLmc pic.twitter.com/ZlGiPFAmFa — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Al-Hilal débarque dans le dossier Mbappé

Une situation qui ne semble pas laisser insensible Al-Hilal. Alors que l'Arabie Saoudite dynamite le mercato en recrutant de grands noms du football pour donner une nouvelle image à son championnat, Al-Hilal a essuyé le refus de Lionel Messi et cherche toujours sa tête de gondole à opposer à son rival Al-Nassr qui a obtenu la signature de Cristiano Ronaldo. Dans cette optique, le club saoudien aurait transmis une offre de 300M€ au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Une proposition que les Parisiens auraient acceptée.

La solution idéale pour le PSG ?