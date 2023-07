PSG : Mbappé a pris sa décision pour son transfert !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le temps passe et rien ne change, Kylian Mbappé campe toujours sur ses positions. L’attaquant du PSG refuse de prolonger son contrat, la direction parisienne l’a donc écarté de la tournée japonaise. L’international français reste sur son choix, à moins qu’une offre du Real Madrid ne vienne convaincre toutes les parties.

Comme quasiment chaque été, Kylian Mbappé monopolise l’actualité du PSG. Il y a plus d’un mois, l’international français a envoyé une lettre à sa direction pour lui annoncer qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout apprécié et il lui a fait savoir. D’abord dans un courrier et ensuite lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG.

Furieux, Nasser Al-Khelaïfi répond à Kylian Mbappé

« J'ai été très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement. Je connais Kylian, c'est un garçon et un joueur fantastique mais ce n'est pas lui. Quitter gratuitement un club français, ça ne lui ressemble pas. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué. Bien sûr, il va falloir prendre une décision. La semaine prochaine, ces dix prochains jours, maximum deux semaines. S'il ne veut pas signer, la porte est ouverte, c'est une certitude. Cela vaut pour lui comme pour les autres. Je le répète, aucun joueur n'est plus grand que le club. Personne n'est au-dessus du club, pas même moi », avait déclaré le président du PSG, très agacé par la lettre de Kylian Mbappé.

Mbappé ne partira pas, sauf si...

Depuis, la situation ne s’est pas apaisée, loin de là. Kylian Mbappé n’a toujours pas changé de cap concernant son avenir, ce qui a poussé le PSG à ne pas le convoquer pour la tournée de pré-saison au Japon. A en croire les informations d’Abdellah Boulma, malgré la situation plus que délicate, Kylian Mbappé n’envisagerait toujours pas de quitter le PSG, à moins d’une offre du Real Madrid qui pourrait satisfaire toutes les parties. Le feuilleton continue !