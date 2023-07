Mourinho insiste pour ce transfert au PSG

Hugo Chirossel

Bien qu’il soit arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, Renato Sanches pourrait déjà quitter le PSG. L’international portugais n’a pas convaincu pour sa première saison avec le club de la capitale et il est un des joueurs régulièrement annoncés sur le départ. En ce sens, l’AS Rome de José Mourinho est toujours intéressée par le milieu de terrain de 25 ans.

Si Kylian Mbappé a été écarté du groupe et est resté à Paris, Renato Sanches quant à lui s’est envolé avec le reste des joueurs du PSG pour leur tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il sera encore là la saison prochaine, puisqu’il est annoncé dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours.

PSG : Incroyable, Mbappé veut attaquer le PSG https://t.co/4gJmCq35gB pic.twitter.com/ZDQNsos5yT — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

L’AS Rome ne lâche pas Renato Sanches

Renato Sanches est arrivé l’été dernier au PSG, qui a dépensé environ 15M€ pour le recruter en provenance du LOSC. Mais l’international portugais (32 sélections) a connu une saison compliquée, marquée par plusieurs blessures. S’il est sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain âgé de 25 ans pourrait tout de même s’en aller lors de cette période de mercato.

Pas encore d’accord avec le PSG