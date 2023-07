Mbappé - PSG : Il annonce un transfert légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ecarté du groupe qui s'est déplacé au Japon pour la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui au sujet de son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2024. L'hypothèse d'un transfert vers le Real Madrid dès cet été prend forme. Et les deux clubs espèrent boucler un transfert historique.

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé espérait honorer son bail et partir libre dans un an. C'était sans compter sur le PSG qui a décidé de sévir en écartant son attaquant vedette de la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Par conséquent, le capitaine de l'équipe de France est à vendre, et le Real Madrid pourrait bien dégainer une offre prochainement. Selon le journaliste de AS Manu Sainz, le plan est de faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire avec un transfert dont le montant dépassera donc les 222M€ payés par le PSG pour Neymar en 2017.

Mbappé : Le PSG annonce son prochain club https://t.co/2XWZt9cvFR pic.twitter.com/trqy0EzR1c — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

«Le prix du transfert sera supérieur d'au moins un million à celui de Neymar»

« Le prix du transfert sera supérieur d'au moins un million à celui de Neymar, qui est devenu la recrue la plus chère de l'histoire. En termes de marketing, cela arrange le Real Madrid, car il aurait le joyau le plus exclusif. Le PSG attend de voir s'il ressemble à une autre équipe que le Real Madrid, parce qu'il ne veut pas le lui vendre. Le Real Madrid joue un peu le jeu pour donner du fil à retordre au PSG », assure le journaliste espagnol au micro d' El Larguero , avant d'évoquer le timing de l'annonce du transfert.

«Il est dans l'intérêt de Madrid de le faire signer cette année»