PSG : Promesse à 150M€ pour Mbappé, c'est le jackpot

Amadou Diawara

Alors que le PSG a placé Kylian Mbappé sur le marché des transferts, le Real Madrid est dos au mur. En effet, Florentino Pérez serait contraint de casser sa tirelire pour répondre aux exigences de Nasser Al-Khelaïfi. De surcroit, le président du Real Madrid serait dans l'obligation de payer la prime à la signature d'environ 150M€ promise à Kylian Mbappé.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé veut honorer son contrat jusqu'au bout et quitter le club parisien librement et gratuitement ensuite. Toutefois, l'écurie rouge et bleu refuse de laisser filer son meilleur joueur pour 0€ dans un an. Pour éviter ce scénario, la direction du PSG a donc décidé de placer Kylian Mbappé sur le marché cet été. Un choix qui fait enrager le Real Madrid.

La note est salée pour le Real Madrid

Initialement, le Real Madrid prévoyait de boucler le transfert de Kylian Mbappé à l'été 2024, et ce, en payant aucune indemnité de transfert. Toutefois, à en croire Sports Zone , l'écurie présidée par Florentino Pérez serait désormais contrainte de dépenser une somme folle pour l'attaquant français lors de ce mercato.

Le Real Madrid a promis 150M€ à Mbappé