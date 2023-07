PSG : Le Real Madrid ignore Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire du Real Madrid contre Manchester United (2-0), Carlo Ancelotti a été interrogé sur le mercato et notamment sur la situation de Kylian Mbappé. Mais le coach italien a clairement évité de répondre aux questions sur l'attaquant du PSG.

La situation de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler, notamment en Espagne. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin 2024, l'attaquant français refuse pour le moment de prolonger, ce qui pousse le PSG à envisager l'idée d'un transfert dès cet été. Par conséquent, tous les regards se tournent vers le Real Madrid.

«Nous sommes complets»

Ce n'est donc pas une surprise si Carlo Ancelotti est interpellé sur cette situation. Après la victoire contre Manchester United en match amical (2-0), l'entraîneur du Real Madrid a ainsi été interrogé sur la qualité de son effectif après l'arrivée des plusieurs recrues : « L'équipe est bonne. Elle est motivée. C'était la même chose l'année dernière. Nous voulons travailler dur pour réussir ».

«Mbappé ? Question suivante»