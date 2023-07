Le PSG s’adresse à Mbappé, c’est cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé refusant d’activer sa clause de prolongation de contrat, le PSG souhaite le mettre en vente dès cet été pour éviter un départ libre de sa star dans un an. Un feuilleton qui fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines, et un ambassadeur du PSG lance un message pour tenter une réconciliation avec Mbappé.

C’est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé ! Le 5 juillet dernier, en réaction au refus de sa star de prolonger son contrat, le président Nasser Al-Khelaïfi lui avait lancé un ultimatum en conférence de presse : « Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », indiquait le patron du PSG.

Divorce acté entre Mbappé et le PSG ?

La situation ne cesse de se dégrader depuis cette intervention, et le PSG a même fini par accepter une de transfert d’Al-Hilal à hauteur de 300M€ pour essayer de se débarrasser de Kylian Mbappé cet été plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre en 2024.

« On a envie de le voir »