«Il manque» : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours décidé à aller au terme de son contrat avant de partir libre, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par le PSG pour la tournée au Japon. Le club de la capitale veut voir la situation évoluer rapidement, à l’image de Patrick Mboma qui espère revoir rapidement l’attaquant français.

Le PSG et Kylian Mbappé sont dans une impasse. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale refuse de prolonger son contrat, une décision qui a fait flancher le Qatar. Écarté du groupe pour la tournée au Japon, Kylian Mbappé s’entraîne à Paris avec le loft. Et tant que l’international français ne prend pas de décision claire pour son avenir au PSG, difficile de voir la situation évoluer. Nasser Al-Khelaïfi lui avait d’ailleurs mis un gros coup de pression lors de la présentation de Luis Enrique.

Le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi

« J'ai été très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement. Je connais Kylian, c'est un garçon et un joueur fantastique mais ce n'est pas lui. Quitter gratuitement un club français, ça ne lui ressemble pas. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué. Bien sûr, il va falloir prendre une décision. La semaine prochaine, ces dix prochains jours, maximum deux semaines. S'il ne veut pas signer, la porte est ouverte, c'est une certitude. Cela vaut pour lui comme pour les autres. Je le répète, aucun joueur n'est plus grand que le club. Personne n'est au-dessus du club, pas même moi », avait lâché le président du PSG.

PSG : Mbappé, le coup de tonnerre ! https://t.co/4NbU1kqLmc pic.twitter.com/ZlGiPFAmFa — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

«On a envie de le voir»