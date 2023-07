Le PSG prépare un coup sensationnel, le verdict tombe !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola (20 ans) est dans le viseur du PSG qui a dégainé une offre de transfert de 25M€ à l’OL comme révélé par le10sport.com. Cependant, le président directeur exécutif du club lyonnais compte bien conserver les grands talents de l’OL.

Luis Campos pourrait user de sa bonne relation avec Jorge Mendes afin de boucler la venue d’un phénomène de Ligue 1 : Bradley Barcola. L’ailier français de 20 ans a fait les beaux jours de l’OL cette saison. Passé tout récemment dans l’agence de Mendes, Barcola a une belle cote sur le marché et notamment au PSG qui a proposé 25M€ pour boucler son transfert comme le10sport.com vous l’a révélé le 23 juillet.

Le PSG en pole pour Barcola, le projet de l’OL prend un virage serré !

En cas de départ de l’OL, Bradley Barcola est emballé par le fait de parfaire sa formation en France et a dans son viseur le PSG, selon le10sport.com. Néanmoins, le nouveau président exécutif de l’OL compte bien resserrer la vis comme il l’a confié à L’Équipe . « Cela fait deux saisons que nous ne sommes plus européens, personne ne peut se contenter de la situation actuelle. Ne rien changer, c’était continuer sur cette voie. Il nous fallait donc briser ce cercle vicieux qui consistait à vendre chaque année nos meilleurs joueurs. Nous voulons changer de stratégie ».

PSG : Kylian Mbappé fait halluciner Luis Enrique, il veut prendre une décision fracassante https://t.co/5IJoRSehkX pic.twitter.com/REZmWqLk41 — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

L’OL «compte» sur Barcola !