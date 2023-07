Il annonce du lourd à Marseille, l'OM peut rêver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième recrue sur mercato de l'OM, Ismaïla Sarr a lâché ses premiers mots en tant que joueur marseillais à l'occasion d'une publication sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien Rennais ne manque pas d'ambition.

Après les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a réussi un autre très joli coup avec la signature d'Ismaïla Sarr, qui débarque pour un peu plus de 10M€ en provenance de Watford. Et à l'occasion d'un message publié sur Instagram, l'ancien Rennais n'a pas caché ses ambitions à l'OM.

«Je sais que ça va être incroyable !»

« Je suis heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Il me tarde de découvrir le Stade Vélodrome, son ambiance électrique, et ses supporters passionnés. Je sais que ça va être incroyable ! », lance le nouveau joueur de l'OM avant de remercier la direction du club phocéen pour son transfert.

«Ensemble, rendons cette saison inoubliable»